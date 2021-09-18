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Haberler Ekonomi Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Duyan ivediklikle başvurusunu yapacak

Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Duyan ivediklikle başvurusunu yapacak

SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak. Emekli olmayı bekleyenlere nakit avans ödemesi yapılmaktadır. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.

takvim.com.tr
18.09.2021 09:35 - Son Güncelleme: 18.09.2021 09:35
Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak

Emekli olmayı bekleyenlere nakit avans ödemesi yapılmaktadır. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.

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Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak

ASGARİ ÜCRETİN 3 KATINA KADAR ÖDEME

Emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor. İsteyenler e-Devlet'ten de başvuru yapabiliyor.

Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Kurum, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak

YENİ YILDA ARTACAK

Bu yıl için avansın tutarı 8 bin 477 lira. Yeni yılda yeni asgari ücretle artacak.

Anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular ivediklikle başvurusunu yapacak

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

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