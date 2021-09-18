Süre aşımına uğrayan parasını kaybeder! SSK Bağ-Kurlular anında 8.500 TL ödeme alabilirsiniz! Duyan ivediklikle başvurusunu yapacak

Emekli olmayı bekleyenlere nakit avans ödemesi yapılmaktadır. Tüm şartları karşılayıp emeklilik başvurusu yapan kişiler 10 güne kadar bir süre zarfında maaşına kavuşuyor. İşlemleri uzayanlar ise 8 bin 477 liraya varan avanstan yararlanıyor. Aynı zamanda emekli aylığını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş avans alabilecek. Böylece her emekli maaşından kesilecek toplu bir para alabilme hakkına sahip olacak.