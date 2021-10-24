İŞKUR üzerinden 5.500 TL maaşla KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı şartları! İŞKUR personel, memur ve işçi alımı ilanları

İŞKUR memur alımı ve personel alımı güncel iş ilanları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Çeşitli sebeplerden kaynaklı iş arayışında olanlar, kendiler ile alakalı personel alımı olup olmadığını merak ediyor. Tam bu noktada, İŞKUR bu bireylerin yardımına koşuyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS koşulsun olarak ikiye ayrılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, müracaat şartları ve aranan nitelikler de çeşitli bir şekilde aktarılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu olmak üzere, 5.500 TL'den 8000 TL'ye kadar maaş Aralıklı, KPSS şartlı ve koşulsun güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları 2021