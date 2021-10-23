1.090 konut fırsatı için son viraja girildi! TOKİ'den düğün bayram ettirecek kampanya! 1.007 TL taksitle ev sahibi olmayan kalmasın!
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) resmi sitesinden yapılan son açıklamda, uygun fiyatlı taksitle konut satışı duyurusu yapıldı. 898 TL taksitle daire satışı var. Artık ev sahibi olmanın tam zamanı geldi çattı. Her ay yüzlerce aileyi ev sahibi yapan TOKİ Ekim ayı sonlarına doğru açık artırma, kuralı satış ve talep toplama yöntemiyle satışa çıkarılan daireleri resmi internet sitesinde duyurdu. Taksit ödemelerinin dikkat çektiği projelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle başvuru şartları ve konut satışlarının hangi illerde yapıldığı merak konusu oluyor. Satışı yapılan dairelere dair bilgileri kapsamlı bir şekilde sizler için derledik.
1.090 konut fırsatı için son viraja girildi. TOKİ'den düğün bayram ettirecek kampanya bitiyor. 1.007 TL taksitle ev sahibi olmayan kalmasın. Binlerce vatandaşın ev sahibi olmasına vesilen olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 10 ilde kuralı satış, açık artırma ve talep toplama yüntemiyle yüzlerce daire satışı yapacak. Daire satışının yapılacağı yerler arasında Afyonkarahisar Sandıklı, Elazığ - Merkez, Erzincan - Kemaliye, İzmir - Karabağlar, Kilis - Polateli, Kocaeli - Dilovası, Mardin - Derik, Sivas - Merkez, Şanlıurfa - Akçakale ve Van - Erciş yer alıyor. Projeler arasında Kocaeli Dilovası'nda 1.007,85 aylık başlangıç taksit imkanıyla toplamda 226.765,35 TL (KDV hariç) konut ve Şanlıurfa Akçakale'de 898,34 TL başlangıç taksit fırsatıyla toplamda 179.668,00 TL (KDV Hariç) ödemesiyle dikkat çekti.
BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)