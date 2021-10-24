Asgari Ücrete AK Parti MHP zammı! 3.400 TL olacak mı? Vergiler kaldırılacak maaşlar devlet zammıyla katlanacak iddiası
Asgari ücretten alınan vergiye dair AK Parti ve MHP'nin yarattığı Cumhur İttifakı'ndan da bir öneri geldi. Yapılacak yeni çalışmayla asgari ücretin 750 lira yükselmesi bekleniyor. Yeni senenin yaklaşmasıyla asgari ücrete ne kadar zam geleceği sorusu çalışanların gündeminde yer aldı. Konuya dair geçen zamanlarda açıklama yapan Bakan Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki zamanlarda başlayacağını belirtmişti. Asgari ücret belirleme komisyonu 2021'de geçerli olan asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlemişti. 2022 AGİ zam tablosu netleşti! En az 3 bin 460 lira... Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL olacak?
2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki ısısını giderek artırıyor. Konuya dair ilk açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin asgari ücret konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" yorumunda bulunmuştu. Öte yandan asgari ücretten vergi kaldırılması ya da vergi kalemlerinde indirime gidilmesi tarafında yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum." ifadelerini kullandı. 2022 AGİ zam tablosu netleşti! En az 3 bin 460 lira... Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL olacak?
VERGİ KESİNTİSİ ASGARİ ÜCRETİ ERİTİYOR
Kaynaklar, bugün asgari ücretin brüt 3 bin 577,50 TL olduğuna dikkat çekiyor. Ancak asgari ücretle çalışan bir işçinin eline Asgari Geçim İndirimi dahil net 2 bin 825.90 TL geçiyor. Çünkü asgari ücretliden yüzde 14 SGK İşçi Payı, yüzde 1 İşsizlik Sigortası Primi Payı, yüzde 15 gelir vergisi, binde 7.59 da damga vergisi kesiliyor.
MHP: ASGARİ ÜCRETİ VERGİDEN MUAF TUTALIM
MHP, "söz konusu vergilendirmenin gelir adaletsizliğine sebep olduğunu, asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini" belirtiyor. Bu nedenle de "asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini" dile getiriyor.
AK PARTİ: VERGİ KALEMLERİNDE DÜZENLEME YAPALIM
Ancak AK Parti kanadının "asgari ücretlinin vergiden muaf olmasından" çok "vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde durduğu" konuşuluyor.
MAAŞLARA 750 LİRA ETKİSİ OLACAK
Eğer asgari ücret vergiden muaf tutulursa maaşlarda dikkat çeken bir artış olacak. Bugünkü maaşlara göre 750 liralık bir kesintiden kurtulacak olan asgari ücretlilerin eli bir nebze de olsa rahatlayacak.