Asgari Ücrete AK Parti MHP zammı! 3.400 TL olacak mı? Vergiler kaldırılacak maaşlar devlet zammıyla katlanacak iddiası

2021 yılının son aylarına girilirken, 'Asgari ücret 2022 ne kadar olacak' sorusu gündemdeki ısısını giderek artırıyor. Konuya dair ilk açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Bakan Bilgin asgari ücret konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile ilgili çalışacağız" yorumunda bulunmuştu. Öte yandan asgari ücretten vergi kaldırılması ya da vergi kalemlerinde indirime gidilmesi tarafında yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum." ifadelerini kullandı. 2022 AGİ zam tablosu netleşti! En az 3 bin 460 lira... Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL olacak?