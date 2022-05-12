İŞKUR üzerinden 107 bin eleman aranıyor! İŞKUR üzerinden hangi mesleklere işçi aranıyor?

Buna göre de, nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalış göstererek 3 milyon 583 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadın ve yüzde 34'ü de 15-24 yaş grubundan oluştu. İŞKUR, bir veriyi daha açıkladı; o da, işverenlerden, İŞKUR'a gelen eleman talebi sayısı. Daha açık bir anlatımla, Türkiye'nin tüm illerinden işverenler, 'şu eğitimde, şu vasıfta, şu deneyimde eleman arıyorum' diyerek, İŞKUR'a başvuruyor.