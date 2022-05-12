İŞKUR üzerinden 107 bin eleman aranıyor! İŞKUR üzerinden hangi mesleklere işçi aranıyor?
İŞKUR'un yayınladığı son verilere göre işverenler toplam 107 bin eleman arıyor. 107 bin eleman talebinin 20 binini işçi arayanlar oluşturuyor. İkinci sırada ise satış danışmanlığı yer alıyor. Peki İŞKUR üzerinden işe nasıl girilir? İŞKUR'da hangi meslek grubuna ait işçiler aranıyor? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Aynı dönemde İŞKUR da 2022 yılı nisan ayı istatistiklerini açıkladı.
Buna göre de, nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.4 azalış göstererek 3 milyon 583 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadın ve yüzde 34'ü de 15-24 yaş grubundan oluştu. İŞKUR, bir veriyi daha açıkladı; o da, işverenlerden, İŞKUR'a gelen eleman talebi sayısı. Daha açık bir anlatımla, Türkiye'nin tüm illerinden işverenler, 'şu eğitimde, şu vasıfta, şu deneyimde eleman arıyorum' diyerek, İŞKUR'a başvuruyor.
İŞKUR da, kendi portföyündeki iş arayanlar ile işverenleri buluşturuyor. Sadece nisan ayında İŞKUR'a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu gelmiş. Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR'a yüzde 98'i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru olmuş. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aramış.
İMALAT SANAYİ İLK SIRADA
Peki, sonuçta ne olmuş? Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşmış ve işe yerleşmiş. Yani, işverenlerin yüzde 65'i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35'i bulamamış. İl bazında bakıldığında da İstanbul'da 76 bin, Ankara'da 41 bin, İzmir'de 22 bin, Bursa'da 19 bin, Konya'da 17 bin, Adana'da 14 bin kişi istihdam edilmiş.