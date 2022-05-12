Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

150 bin yeni sosyal konut heyecan yarattı. 400 bin lira olması beklenen evler yüzde 10 peşinat, 20 yıl vade ile sunulacak. 37 bin 500'ü emeklilere, 7 bin 500'ü engellilere ayrılacak...

12.05.2022 06:57 - Son Güncelleme: 12.05.2022 06:57
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

Kirada oturanları ev sahibi yapacak yeni konut hamlesi vatandaşları heyecanlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle ilk etapta 150 bin sosyal konut inşa edilecek.

Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

Başkan Tayyip Erdoğan'ın yeni kampanyanın detaylarını önümüzdeki ay açıklaması beklenirken, ipuçları da geldi.

Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

Konutların yüzde 25'i yani 37 bin 500'ü emeklilere, yüzde 5'i yani 7 bin 500'ü de engellilere ayrılacak.

Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Emekliye, engelliye, dar gelirliye ucuz konut müjdesi...

Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için konut fiyatları piyasanın altında tutulacak.

SON DAKİKA