Her ay için hesaplayıp iki ayda bir hesaplara yatıyor! Vatandaşlara ilaç oldu! 3.600 TL almak için ise...

Geliştirdiği yardım modelleri sayesinde vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde öksüz ve yetimlere destek olacağını bildirdi. İşte bakanlığın öksüzler ve yetimler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modeline ilişkin ayrıntılar