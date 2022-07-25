İŞKUR TYP personel alımı yapıyor! 5.500 TL maaş! Kura ile 10.000 binin üzerinde sınavsız, KPSS şartsız MEB, kamu kadrolarına personel!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), dönem dönem Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapıyor. Program ile iş arayanların 9 ay boyunca çalışması sağlanarak geçici gelir desteğinde bulunuluyor. Uzun bir süredir 2022 yılı TYP başvuruları bekleniyor. Vatandaşlar TYP başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?' sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Önceki yıllara bakıldığında bu yıl da binlerce alım yapılması bekleniyor. İşte TYP hakkında detaylı bilgiler...