İŞKUR TYP personel alımı yapıyor! 5.500 TL maaş! Kura ile 10.000 binin üzerinde sınavsız, KPSS şartsız MEB, kamu kadrolarına personel!
Temmuz ayının son günlerini yaşarken binlerce kişi gözlerini İŞKUR TYP alımlarına çevirdi. Her yıl belirli dönemlerde alım yapan İŞKUR Ağustos ayının son haftalarından itibaren çeşitli illerde TYP kapsamında personel alımı gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl 12 bini aşkın alım yapılmıştı. 2022 yılında da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması gibi işler için süreli işçi alımı yapması bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), dönem dönem Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapıyor. Program ile iş arayanların 9 ay boyunca çalışması sağlanarak geçici gelir desteğinde bulunuluyor. Uzun bir süredir 2022 yılı TYP başvuruları bekleniyor. Vatandaşlar TYP başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?' sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Önceki yıllara bakıldığında bu yıl da binlerce alım yapılması bekleniyor. İşte TYP hakkında detaylı bilgiler...
TYP alımlarında katılımcıların seçiminde 3 farklı yöntem uygulanıyor. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirleniyor. Bu yöntemler şöyle sıralanmıştır;
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.