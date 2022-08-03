İŞKUR TYP alımları için BAŞVUR butonu bugün yarın aktif! 18-50 yaş arasına aylık en az 5.500 TL maaş! Tecrübesiz, KPSS’siz, sınavsız işe alım

İŞKUR 2022 TYP alımları için 'Başvur' butonu çok yakında aktif edilecek. Türkiye İş Kurumu TYP kapsamında Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Ağaçlandırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması alanlarında personel alımı yapacak. Peki TYP alımları başladı mı, ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır? Kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler, kimler başvuramaz? İşte son günlerde çokça araştırılan sorunların yanıtları...