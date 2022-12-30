İŞKUR tuşa bastı! 19 ilde ivedilikle KPSS şartsız deneyimsiz alım için online başvuru ekranı açık! 9800 TL maaş! Bekçi, temizlikçi, güvenlikçi, şoför...
İŞKUR yeni asgari ücretin 8.500 TL olmasıyla birlikte yeni yılda en az asgari ücret kadar maaş vermeye başlayacak. Güncel ilanlar yayınlanırken mesleğe göre maaşların da değiştiğini belirtelim. Kurs merkezlerine, hastanelere, bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına kısaca hem devlet dairelerine hem de özel sektöre alım yapılacak. KPSS şartsız alımların yanı sıra KPSS şartının arandığı ilanlar da bulunuyor. İşte size göre iş ilanlarının tümü...
İŞKUR YENİ İŞ İLANLARI!Acilen 19 ilde işçi alımları yapılıyor. Deneyimsiz, tecrübesiz, ilk kez iş hayatına girecek olan tüm vatandaşlar da başvuru yapabilecek. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde hem KPSS şartsız, hem KPSS şartlı, hem tecrübesiz, hem tecrübeli ile alımlar başladı. Peki size en uygun iş hangisi? İşte iş ilanları ve başvuru şartları...
İŞKUR ÜZERİNDEN TEMİZLİK, GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMILARI BAŞLADI!
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.