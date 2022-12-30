İŞKUR tuşa bastı! 19 ilde ivedilikle KPSS şartsız deneyimsiz alım için online başvuru ekranı açık! 9800 TL maaş! Bekçi, temizlikçi, güvenlikçi, şoför...

İŞKUR YENİ İŞ İLANLARI!Acilen 19 ilde işçi alımları yapılıyor. Deneyimsiz, tecrübesiz, ilk kez iş hayatına girecek olan tüm vatandaşlar da başvuru yapabilecek. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde hem KPSS şartsız, hem KPSS şartlı, hem tecrübesiz, hem tecrübeli ile alımlar başladı. Peki size en uygun iş hangisi? İşte iş ilanları ve başvuru şartları...