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Haberler Ekonomi İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. İşveren ve işçiyi tek çatı altında toplayan Türkiye İş Kurumu yeni ilanlarla birlikte istihdam sağlanmaya devam ediliyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarunun da müracaat yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer alıyor. İşte Ekim ayı güncel işçi alım ilanları 2021!

05.10.2021 19:47 - Son Güncelleme: 05.10.2021 19:47
İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok! İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarunun da müracaat yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer alıyor. İşte Ekim ayı güncel işçi alım ilanları 2021!

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İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

KPSS şartsız, vasıflı vasıfsız binlerce kişinin başvurabildiği ilanlar şu anda İŞKUR sistemi üzerinde yayında yer alıyor. İşte İŞKUR'da en çok alım yapılan meslekler listesi!

İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 3 bin 814 kişi

GARSON (SERVİS ELEMANI): 2 bin 841 kişi

İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL): 29 bin 185 kişi

SATIŞ DANIŞMANI/UZMANI: 4 bin 24 kişi

İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok!

Bu 4 meslek grubundan Türkiye'nin dört bir yanından toplam 39 bin 864 kişilik istihdam sağlanacak.

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