İŞKUR tüm şehirlerde acil kodla 40 bine yakın işçi alımı yapılıyor! Okuma yazma bilen herkes başvurabilir! KPSS ve sınav şartı yok! İŞKUR işveren ve işçinin buluşma noktası olarak biliniyor. İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları sürekli olarak güncelleniyor. Personel alımları arasında beden işçisi, satış danışmanı ve garson alımına daha fazla yer verilmiş durumda. Başvuru meydana getirecek adaylardan okuma yazma bilen ve en az lise mezunu olma şartı isteniyor. Bunun yanı sıra önlisans ve lisans mezunlarunun da müracaat yapabileceği ilanlar İŞKUR'da yer alıyor. İşte Ekim ayı güncel işçi alım ilanları 2021!