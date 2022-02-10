İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor! İş arayanlara evden istihdam müjdesi

İŞKUR evden çıkmadan aile bütçesine katkı sağlayabileceğiniz, özel uzmanlık gerektirmeyen yeni iş imkanlarını duyurdu. Binlerce işsiz, öğrenci ve ev hanımı gelir desteği için İŞKUR'un evden çalışarak para kazandıran işlerini araştırıyor. 2022 yılında ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlar için yeni evde iş fırsatları ilan edildi. Maaşları 6.000 TL'ye kadar varan bu işlere tek tıkla başvuru yapmak mümkün! 18 yaşını dolduran kadın-erkek herkes başvurabilir. İşte detaylar...