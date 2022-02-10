İŞKUR tek tek yayınladı evden hiç çıkmadan aylık 6 bin TL maaş! Kadın erkek fark etmiyor! İş arayanlara evden istihdam müjdesi
İş arayanlar, ek gelire ihtiyacı olanlar, eşini ve çocuğunu yolcu ettikten sonra evde boş durmak istemeyenler, öğrenciler... Türkiye'de pek çok kişi para kazanmanın alternatif yollarını arıyor. Ayrıca hali hazırda işi olanlar da ek gelir elde etmek için evden hiç çıkmadan otururken, çok fazla yorulmadan yapabileceği işleri yapmak istiyor. İŞKUR tam da bu noktada devreye girerek güzel getirisi olan evden çalışma imkanı sunuyor. Son yıllarda evden çalışma sistemi reğabet görüyor. Artık yol çekmek istemeyenler oturdukları yerden para kazanmak istiyor. Peki ama nasıl? İşte İŞKUR'un evden çalışma için yayınladığı iş ilanları...
10.02.2022 09:13
- Son Güncelleme: 10.02.2022 09:14
İŞKUR evden çıkmadan aile bütçesine katkı sağlayabileceğiniz, özel uzmanlık gerektirmeyen yeni iş imkanlarını duyurdu. Binlerce işsiz, öğrenci ve ev hanımı gelir desteği için İŞKUR'un evden çalışarak para kazandıran işlerini araştırıyor. 2022 yılında ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlar için yeni evde iş fırsatları ilan edildi. Maaşları 6.000 TL'ye kadar varan bu işlere tek tıkla başvuru yapmak mümkün! 18 yaşını dolduran kadın-erkek herkes başvurabilir. İşte detaylar...
İŞKUR ile sadece bir kaç saat ayırarak aylık 2.500 ila 6000 TL arasında maaş alabilirsiniz. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler evden çalışarak 6000 TL'ye kadar gelir elde edebilecek.