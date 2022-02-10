Puansız, 18 yaşını tamamlayanlar... Kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alınacak! Başvurular başladı, 81'de alımlar yapılıyor
İŞKUR harekete geçti. Şubat ayının ikinci haftasında iş ilanlarını güncelledi. Yeni açık iş ilanlarına göre yüzlerce güvenlik görevlisi alınacak. İster bankada, ister hastanede, ister sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışmak için başvuru yapabilirsiniz. Hem silahlı hem silahsız güvenlik personeli alınacak. En az ilkokul mezunu olan 18 yaşını tamamlayanlar başvuru yapabilir. Başvuru şartları iş yerine göre değişmekle birlikte genel olarak KPSS şartı aranmıyor. İşte detaylar...
İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı. Bankalara, hastanelere güvenlik görevlisi alınacak. İş arayanlara yeni kapılar aralandı. KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımlarında adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Türkiye'nin 81 ili için başvuru ekranı açıldı. Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Kayseri, Manisa, Bursa, Kocaeli ve daha bir çok şehirde kamuya ve özel sektöre alımlar başladı. Başvuru ekranı ve diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte İŞKUR güvenlik görevlisi alımları...
İŞKUR iş arayanlar için yeni ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Şubat ayının ikinci haftasında yeni ilanları dikkat çekti. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler bir süredir bekliyordu.
Peki hangi illerde alımlar yapılıyor? Güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? Gelin hep birlikte bakalım...
- En az ilköğretim mezunu olmak,
- Kamera sistemleri izleme/kullanma konusunda tecrübeli,
- Sağlık problemi bulunmamak,
- Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az iki yıl süreyle tecil ettirmiş olmak,
- Vardiyalı mesai sisteminde görev alabilecek,
- İletişim becerisi gelişmiş, kendini ifade yeteneği bulunan,