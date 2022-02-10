Puansız, 18 yaşını tamamlayanlar... Kamuya ve özel sektöre güvenlik görevlisi alınacak! Başvurular başladı, 81'de alımlar yapılıyor

İŞKUR güncel iş ilanlarını yayınladı. Bankalara, hastanelere güvenlik görevlisi alınacak. İş arayanlara yeni kapılar aralandı. KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımlarında adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Türkiye'nin 81 ili için başvuru ekranı açıldı. Başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Kayseri, Manisa, Bursa, Kocaeli ve daha bir çok şehirde kamuya ve özel sektöre alımlar başladı. Başvuru ekranı ve diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte İŞKUR güvenlik görevlisi alımları...