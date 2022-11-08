Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!
Kamu bankaları gelen haberlere göre yeni duyurulan kredi paketine destek verecek. Eğer bu bankaların müşterisi iseniz tek yapmanız gereken mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kredi paketine müracaatta bulunmaktır.
08.11.2022 08:13 - Son Güncelleme: 08.11.2022 08:13
Ülkemizde aşağı yukarı 13 milyon emekli bulunmaktadır. Emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri için çoğu değişik kredi paketi duyurulmaktadır. Bu paketlerden bir tanesi geçen zamanlarda emeklilerin hizmetine verildi. Yeni gelen pakette isteyen vatandaşlar 15.000 TL ve 25.000 TL' ye kadar kredi çekebilecekler. Kredi çekimi esnasında vatandaşlardan gelir belgesi gibi ekstra bir belge istenmeyecek. Başvurmak isteyen vatandaşlar yalnızca maaşlarını aldıkları banka şubesine gidecek ve müracaat formunu dolduracaklar. Hem de kredi paketinin içerisinde çoğu imkânda yer alacak. 3 ay ödeme erteleme ve 36 aya kadar vade bu imkanlardan bazıları olarak duyuruldu.