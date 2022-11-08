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Haberler Ekonomi Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Kamu bankaları gelen haberlere göre yeni duyurulan kredi paketine destek verecek. Eğer bu bankaların müşterisi iseniz tek yapmanız gereken mobil ya da internet bankacılığı üzerinden kredi paketine müracaatta bulunmaktır.

takvim.com.tr
08.11.2022 08:13 - Son Güncelleme: 08.11.2022 08:13
Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Ülkemizde aşağı yukarı 13 milyon emekli bulunmaktadır. Emeklilerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmeleri için çoğu değişik kredi paketi duyurulmaktadır. Bu paketlerden bir tanesi geçen zamanlarda emeklilerin hizmetine verildi. Yeni gelen pakette isteyen vatandaşlar 15.000 TL ve 25.000 TL' ye kadar kredi çekebilecekler. Kredi çekimi esnasında vatandaşlardan gelir belgesi gibi ekstra bir belge istenmeyecek. Başvurmak isteyen vatandaşlar yalnızca maaşlarını aldıkları banka şubesine gidecek ve müracaat formunu dolduracaklar. Hem de kredi paketinin içerisinde çoğu imkânda yer alacak. 3 ay ödeme erteleme ve 36 aya kadar vade bu imkanlardan bazıları olarak duyuruldu.

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Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Eğer şubelere gitmeden işlemlerinizi yaparsanız mesai saatlerinizi beklemenize de lüzum bulunmamaktadır. İstediğiniz her gün her saatte müracaatta bulunmanız mümkündür.

Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Hem de bankaların oluşturulan başvuruları aynı gün içerisinde cevaplayacağı da kredi paketleri duyurulduktan sonra gelen haberler arasında yer aldı.

Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Birçok emekli yeni duyurulan kredi paketlerini olumlu bir şekilde karşıladı. Nakit ihtiyacı olan çoğu emekli düşük faiz civarlarına sahip bu paketlerin olabildiğince işe fayda olduğunu belirtti.

Emekli maaş hesabınıza ek olarak 15000 TL-25.000 TL ödeme yapılıyor! Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası’ndan emekli maaşı alan vatandaşlara duyuru!

Kamu bankalarının emeklilere müjde olarak duyurduğu paketlerden sonra bir müjdeli haberde Garanti bankasından geldi. Banka kendi müşterisi olan emeklilere tüketici kredisi çekme imkânı sağlayacağını duyurdu.

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