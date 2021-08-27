25.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa üzülmeyin!
Kredi ve kredi kartı tüketimi son yarıyıllarda çoğalış gösterdi. Kredi kartı kullanımları 2021 senesinden itibaren kademeli bir artışa geçti. Faiz oranlarının artmasına rağmen kişilerin ihtiyac kredisi kullanım oranları da artmış durumda. Bu süreçte kredi ve kredi kartı tüketimi yapan fakat borçlarını ödemekte zorlananlar amacıyla bankalar yapılandırma kredisi sağlıyorlar. Yapılandırma kredisi bu dönemde müşterilerine borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Genellikle birkaç değişik bankadan gereksinim kredisi kullanan ve gelirinin mühim bir kesimini bankaların kredi taksitlerine harcayanlar amacıyla bankalar borçları tek çatı altında topluyorlar.
Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar amacıyla Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi olanağı veriyor. Bu kredi olanağı ile vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Salgın döneminde işten çıkarılan ve parasal zorluklar çeken kişilerin, değişik bankalara yüksek miktarda borcu bulunduğu ifade ediliyor. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin sonrasında bireylerin borçları da yükseldi. Bu yarıyılda harcalamaları bundan dolayı kredi kartı borçları artan alıcılar dağınık borçları ödemekte güçlük çekiyor.
İNG Borç Kapatma Kredisi
Kredi borçlarını ING'ye taşıyanlar %1,54'ten başlayan faiz oranlı kredilerimize başvurarak farklı bankalara olan borçlarını kapatabilirler. Borç Transferi kampanyası ile mevcut kredilerinizi tek bir yerde toplayıp vadelerini ve aylık taksit tutarlarını yapılandırabilir, ödemelerinizi de yine tek bir yerden kolaylıkla yapabilirsiniz.
Akbank Borç Kapatma Kredisi
Akbank bu tür durumda olan müşterilerine borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Banka özellikle birden fazla kredi kartı kullanan, borcunu ödemeyen, borçlarını dönüşümlü olarak kapatmaya çalışan müşterilerine 20.000 TL kredi olanağı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kredi olanağında, müşterilerin tüm kredi kartı borçları kredi kapsamında kapatılıyor.
İhtiyaç Kredisi Yapılandırma Kredisi Veren Bankalar
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank
Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank kredi kartı borçlarını yapılandırabilir. Bu bankaların dışında Akbank'ta müşterilerine 1 sene vadeli 20.00 TL limitli kredi kartı borçları adına yapılandırma kredisi veriyor.