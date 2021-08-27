25.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa üzülmeyin!

Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar amacıyla Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi olanağı veriyor. Bu kredi olanağı ile vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Salgın döneminde işten çıkarılan ve parasal zorluklar çeken kişilerin, değişik bankalara yüksek miktarda borcu bulunduğu ifade ediliyor. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin sonrasında bireylerin borçları da yükseldi. Bu yarıyılda harcalamaları bundan dolayı kredi kartı borçları artan alıcılar dağınık borçları ödemekte güçlük çekiyor.