İŞKUR paketleme işi ilanları güncellendi! Evde kına, nikah şekeri, sabun yaparak para kazanın! 18-50 yaş arası en az 5.500 TL maaşla...

İŞKUR evde paketleme işi veriyor mu sorusu sıklıkla araştırılıyor. İŞKUR dönem dönem paketleme işçisi alımı yapıyor. Resmi internet sitesi üzerinden ilanlarına yer veren kurum başvuru şartlarını da belirtiyor. Genel olarak başvuru şartları hemen hemen aynı iken iş yerlerinin özel şartları da bulunabiliyor. Bu noktada çalışacağınız yerle bizzat da iletişime geçebilirsiniz. Peki 2022 Ağustos ayında hangi illerde paketleme işçisi alınıyor? İşte adım adım İŞKUR paketleme işçisi alımı başvuru detayları...