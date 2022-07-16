İŞKUR mührü bastı 8 bin 850 TL maaş verilecek! Sınav puansız personel alım ilanı yayımlandı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu olan işe girecek
İŞKUR kurum dışı personel alımlarına yenilerini ekledi. 8 bin 850 TL maaşla KPSS şartsız personel alımı gerçekleştirilecek. İş arayanlar, yüksek maaşla çalışmak isteyenler buraya! Asgari ücret Temmuz ayında 5.500 TL oldu. İŞKUR ilanlarına göre işe girenler en az asgari ücret kadar maaş alıyor. Kurum dışı alımlarda da maaşlar artıyor. Adayların yalnızca en az ilkokul, ortaöğretim ve lise dengi okullarından mezun olması gerekiyor. Bir çok ilde ilanlar açıldı. İşte detaylar...
İstanbul dahil toplam 14 ilde kurum dışı işçi aranıyor. Türkiye İş Kurumu güncel ilanlarını sayfasında yayımladı. 18 yaşından büyük 55 yaşından küçük iş arayışında olan vatandaşlar 8 bin 850 TL maaşla işe girebilecek. KPSS şartının aranmadığı ilanlar özellikle dikkat çekiyor. Başvuru şartları ilandan ilana göre değişkenlik gösterirken genel itibariyle en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresi üzerinden tüm ilanlara göz atabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
İŞKUR'un resmi internet sitesinde iş arayan herkese uygun ilanla mevcut. İlkokul mezunu olanlara ayrı, lisans mezunu olanlara ayrı iş ilanları bulunuyor. Şartları taşıyanlar İŞKUR üzerinden tek tıkla başvuru yapabiliyor.
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