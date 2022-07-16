İŞKUR mührü bastı 8 bin 850 TL maaş verilecek! Sınav puansız personel alım ilanı yayımlandı! 18-55 yaş arası ilkokul mezunu olan işe girecek

İstanbul dahil toplam 14 ilde kurum dışı işçi aranıyor. Türkiye İş Kurumu güncel ilanlarını sayfasında yayımladı. 18 yaşından büyük 55 yaşından küçük iş arayışında olan vatandaşlar 8 bin 850 TL maaşla işe girebilecek. KPSS şartının aranmadığı ilanlar özellikle dikkat çekiyor. Başvuru şartları ilandan ilana göre değişkenlik gösterirken genel itibariyle en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresi üzerinden tüm ilanlara göz atabilirsiniz. İşte ayrıntılar...