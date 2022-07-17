Emekli numarası sonu “9,7,5,3,1,8,6,4,2,0” olanlara müjde! Saatler sonra paralar yatacak! En az 3.500 TL hesapta! ATM önünden ayrılmayın
Ve beklenen gün geldi. Saatler sonra bankanızdan zamlı maaşlarınızı çekebilirsiniz. Temmuz ayında yapılan dev zam sonrası emeklilerin kazançları arttı. SSK, BAĞKUR 4a, 4b, 4c emeklileri ödemelerine kavuşacağı günü bekliyor. Geçtiğimiz ayın enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz ayında zamlar açıklandı. Memur, emekli ve asgari ücretli milyonlarca kişinin maaşları güncellendi. Özellikle emekliler zamlı maaşlarına ne zaman kavuşacaklarını merak ediyor. SSK, BAĞKUR 4a, 4b, 4c emeklileri tablo tablo tüm maaşlar hesaplandı! En az 3.500 TL yarın hesapta! İşte ödeme tarihleri...
Son dakika zamlı emekli maaşları hesaplara yatıyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 4,95 olarak açıklanırken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 42,35 olarak kaydedildi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Ödeme tarihleri de netleşti. Haziran enflasyonuyla beraber zam oranlarının gün yüzüne çıkmasıyla milyonlarca emekli vatandaş Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusunu sık sık araştırmaya başladı. Ödemeler tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. İşte detaylar...
2022 yılının Temmuz ayında emekliye zam memura fark göründü. Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 4,95 oldu. 6 aylık enflasyon da yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam direkt olarak SSK ve Bağ-Kur emekli zammı olarak hesaplara yansıyacak. Peki Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
FARKLAR AY SONUNA KADAR
Tüm kamu personeli 8 Temmuz'da zamlı maaşlarını aldı. Ancak 1 ila 14 Temmuz arasını kapsayan dönem için zamlı maaş farkları bayram sonrasına bırakıldı. Ayrıca, temmuz ayı maaşlarını ayın ilk haftasında alan memur emeklilerin maaş farkları da henüz hesaplara yatmadı. Ay sonuna kadar belirlenecek tarihlerde farklar yatacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaşları da henüz ödenmedi.
İlk olarak, SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz'dan (yarın) itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. En düşük maaşı daha önce 2 bin 500 liraydı, yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı olan 3 bin 500 liraya çıktı. Emeklinin dul ve yetimi de bu tutara göre maaş alacak. Örneğin, yetim kız çocuk yüzde 25 hisse ile maaş alıyorsa ona 875 lira yatacak.