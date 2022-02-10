1999 sonrası işe başlayanlar dikkat! İstifa edene kıdem tazminatı! Doğum borçlanması olan EYT'den yararlanabilir mi?
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren emekliliğini ve kıdem tazminatını hesaplıyor. Kıdem tazminatında ise neredeyse hiçkimsenin bilmediği bir detay var. Kıdem aynı işyerinde bir yıl ve üzerinde çalışanların işten çıkarıldıkları zaman aldıkları ödeme. Ancak bazı durumlarda işten çıkarılmayan, kendi isteği ile işten çıkanlar da kıdem alma hakkına sahip oluyor. Söz konusu durumda 1999 yılından sonra işe başlayanlardaki değişiklik çok önemli. Peki istifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Doğum borçlanması olan EYT'den yararlanabilir mi? İşte detaylar...
Kıdem tazminatı ile ilgili flaş açıklama! İşe başlama tarihi belirleyici oluyor. Pek çok çalışan farkında değil. Kıdem tazminatına hak kazanmada 1999 sonrası yapılan değişiklik dikkat çekiyor. Çalışanlar ne zaman emekli olacağını, hangi şartlarda kıdem tazminatı kazanacağını; EYT'liler kendi durumlarının ne olacağını merak ediyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtı verdi. İşte o soru ve cevaplar...
Cevap: 1999'dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. İşsizlik maaşı alınabilmesi için çalışanın işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.
KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?
Tazminat alabilmek için çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar da kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunların dışında ise çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor.