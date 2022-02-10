1999 sonrası işe başlayanlar dikkat! İstifa edene kıdem tazminatı! Doğum borçlanması olan EYT’den yararlanabilir mi?

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş açıklama! İşe başlama tarihi belirleyici oluyor. Pek çok çalışan farkında değil. Kıdem tazminatına hak kazanmada 1999 sonrası yapılan değişiklik dikkat çekiyor. Çalışanlar ne zaman emekli olacağını, hangi şartlarda kıdem tazminatı kazanacağını; EYT'liler kendi durumlarının ne olacağını merak ediyor. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan çalışma hayatı ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtı verdi. İşte o soru ve cevaplar...