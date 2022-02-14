İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz?