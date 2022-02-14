İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...
İş arayan milyonlarca kişi İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıp güncel ilanlara bakıyor. İŞKUR TYP Şubat ayı ilanları merakla bekleniyordu. Bu anlamda adayların merakını giderecek bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 TYP personel alımı ilanlarına göre ilk aşamada 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alımı yapılacak. KPSS ve puan şartı aranmadan yapılacak alımlarla ilgili bilgiler İŞKUR'un remi internet sitesinden paylaşılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı işçileri okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde görevlendirecek. İşe alınacak personellere asgari ücret (4 bin 253 TL) ödenecek. İşte MEB TYP 5 bin 886 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...
14.02.2022 14:51
- Son Güncelleme: 14.02.2022 14:56
İŞKUR'dan onlarca şehre sınavsız personel alımı yapılacak. Bu bağlamda TYP ilanları öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresine gitmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 TYP personel alımı ilanlarına göre ilk aşamada 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alımı yapılacak. İşte MEB TYP 5 bin 886 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz?