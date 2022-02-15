2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun! SGK ve Bağkur'lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı!
Emekliliği erken bir tarihe alabilmek bugünümüzde fazlası vatandaşın hayali. Fakat bu hayal fazlası vakit gerçeğe dönüşmüyor. SGK ise fazlası programlamayı döneme sokarak kişilerin erken emekli olabilmeleri amacıyla detaylı yöntemler sunuyor. Genellikle sigortalı çalışan annelerin yararlanabildiği erken emeklilik fırsatı birçok vatandaş bağlamında yeni bir fırsat yarattı. Öte yandan emeklilik tarihinin öne çekilmesinde merak edilen bir başka soru ise staj süreleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki staj ardından sürelerde doğum borçlanması kapsamına eklenebilir mi? İşte doğum borçlanmasında staj detayı
Staj Süreleri Borçlanılabilir Mi?
Doğum borçlanması ile SGK sigortalılık grubuna bakılmaksızın tüm çocuk sahibi çalışanların erken emekli olması sağlanmaktadır. Emeklilik tarihinin öne çekilmesinde kadınlara 3 çocuğa kadar her biri için 2 yıla kadar borçlanma fırsatı sağlayan uygulama kapsamında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler normal şartlar altında sigortadan sayılmıyor.
Ancak doğum borçlanması kapsamında farklı bir yöntem izlenmektedir. Eğer bir kadın çalışan staj başlangıç tarihinden sonra doğum yapmışsa bu doğumlar için 3 çocuğa kadar borçlanma yoluna giderek 2160 gün kazanabiliyor.
Emeklilik için ilk sigortalı olunan tarih önemli olduğu için staj sigorta başlangıç olarak kabul edilmemektedir. Ancak konuya ilişkin birçok kesimden gelen talepler doğrultusunda yeni düzenlemelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer staj süreleri de eklenirse kadınların çok daha erken emekli olması sağlanacak.
Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?
SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin hangi sigorta kolunda olursa olsun çocuk sahibi kadınların doğum borçlanması ile eksik primlerini tamamlamaları ve erken emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanmaktadır.