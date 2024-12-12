İŞKUR listeledi: 79 BİN 86 PERSONEL ALINACAK! KPSS-sınav şartı yok! Paketleme işçisi, şoför, güvenlik...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam alanındaki önemli katkılarını sürdürüyor ve Kasım ayı itibarıyla yayımladığı istatistik bülteniyle dikkat çekici veriler sundu. İşte İŞKUR'un istihdamdaki rolü ve en çok aranan mesleklerle ilgili detaylar...
İŞKUR'un Yıl Boyunca Katkısı
Kasım Ayı İstihdamı: İŞKUR aracılığıyla 101.771 kişi işe yerleştirildi.
Yılın İlk 11 Ayında İstihdam: Ocak-Kasım döneminde toplam 1.302.000'den fazla kişi İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi oldu.
Kadın ve Gençlerin İstihdamı: Bu dönemde 498.469 kadın ve 475.865 genç işe yerleştirildi.
Engelli ve Üniversite Mezunlarına Destek: 38.472 engelli ve 246.402 yükseköğrenim mezunu iş buldu.
En Çok İstihdam Sağlayan Sektörler ve Meslekler
Sektörler: İmalat sanayii, en fazla işe yerleştirme yapılan alan oldu.
Meslekler: Özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve servis elemanı (garson) gibi meslekler ilk sıralarda yer aldı.
Açık İş Pozisyonları
İŞKUR'da şu anda 79.000'den fazla açık iş bulunuyor. Açık iş pozisyonları ve talep edilen meslekler şunlardır:
En Çok Açık İş Bulunan Meslekler
BEDEN İŞÇİSİ (GENEL) (18.124)
TEMİZLİK GÖREVLİSİ (3.090)
MAKİNECİ (DİKİŞ) (1.914)
PAKETLEME İŞÇİSİ (1.360)
KONFEKSİYON İŞÇİSİ (1.210)
SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI (1.189)
AMBAR/DEPO GÖREVLİSİ (1.156)
SERVİS ELEMANI (GARSON) (1.136)
ÖN MUHASEBECİ (908)
ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA (885)
REYON GÖREVLİSİ (879)
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) (825)
KASİYER (814)
BÜRO MEMURU (GENEL) (757)
ELEKTRİKÇİ (GENEL) (644)
ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ (613)
GAZALTI KAYNAKÇISI (MIG-MAG KAYNAKÇISI) (599)
GÜVENLİK GÖREVLİSİ (586)
BEDEN İŞÇİSİ (TEMİZLİK) (572)
SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI (559)
PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) (541)
FORKLİFT OPERATÖRÜ (540)
BULAŞIKÇI (STEVARD) (522)
MARKET ELEMANI (516)
AŞÇI (509)
DEPO İŞÇİSİ (ELLEÇLEME) (491)
PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (455)
BEDEN İŞÇİSİ (İNŞAAT) (441)
MUTFAK GÖREVLİSİ (422)
KALİTE KONTROLCÜ (414)
KAYNAKÇI (407)
SEVKİYAT GÖREVLİSİ (403)
AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI (POMPACI) (394)
AŞÇI YARDIMCISI (339)
CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ (331)
MEKANİK BAKIM ONARIMCISI (327)
OTO BAKIM-ONARIMCISI (OTOMOTİV MEKANİKCİSİ) (323)
HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI (316)
KAMYON ŞOFÖRÜ (310)
BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME-BOŞALTMA) (309)
MERMER İŞÇİSİ (298)
DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (MAKİNE İLE) (289)
GENEL ALAN TEMİZLEME GÖREVLİSİ/MEYDANCI (287)
MOBİLYA MONTAJCISI (269)
ELEKTRİK TEKNİSYENİ (268)
DEPO SEVKİYAT SORUMLUSU (258)
MUHASEBE ELEMANI (253)
DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ (247)
SATIŞ TEMSİLCİSİ / PLASİYER (246)
MAKİNE MÜHENDİSİ (245)
ORTACI/AYAKÇI (TEKSTİL) (245)
LOJİSTİK ELEMANI (243)
İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (RİNG/VATER/VARGEL) (243)
DOKUMA KONFEKSİYON MAKİNECİ (237)
MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI (235)
ELEKTRİK TEKNİKERİ (233)
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) (224)
KURYE (222)
PAZARLAMACI (222)
ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA) (221)
TIR-ÇEKİCİ ŞOFÖRÜ (218)
METAL MAMULLER MONTAJ İŞÇİSİ (214)
PLASTİK MAMULLER İMAL İŞÇİSİ (212)
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Teknik ve Ustalık Gerektiren Meslekler
Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi meslekler de yoğun talep görüyor.
|Meslek
|Açık İş
|İşe Yerleştirme
|Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
|79.083
|66.742
|Turizm ve Otelcilik Elemanı
|68.705
|64.324
|Reyon Görevlisi
|55.096
|48.107
|Konfeksiyon İşçisi
|48.882
|38.425
|Servis Elemanı (Garson)
|58.477
|37.030
İş Arayanlar için Fırsatlar
İş arayan bireyler, İŞKUR'un internet sitesi veya en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kendilerine uygun işlere başvurabiliyor. Özellikle imalat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli fırsatlar sunuluyor.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Adım Adım Rehber
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara geniş bir istihdam ağı sunmaya devam ediyor. Ekim ayı itibarıyla yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına başvurmak isteyenler, başvuru sürecinin detaylarını merak ediyor. İŞKUR'un sistemine erişim sağlamak ve iş ilanlarına kolayca başvuru yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
İŞKUR Sistemine Üyelik Zorunlu
İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıtlı bir üyeliğinizin olması gerekiyor. Üyelik işlemi oldukça basit ve ücretsizdir. İŞKUR'un resmi internet sitesine (www.iskur.gov.tr) giriş yaparak "Üye Ol" seçeneği ile üyelik kaydınızı oluşturabilirsiniz.
Adım Adım Başvuru Süreci
Sisteme Giriş Yapın
Üyelik kaydınızı tamamladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle İŞKUR sistemine giriş yapın.
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