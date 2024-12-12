İŞKUR listeledi: 79 BİN 86 PERSONEL ALINACAK! KPSS-sınav şartı yok! Paketleme işçisi, şoför, güvenlik...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam alanındaki önemli katkılarını sürdürüyor ve Kasım ayı itibarıyla yayımladığı istatistik bülteniyle dikkat çekici veriler sundu. İşte İŞKUR'un istihdamdaki rolü ve en çok aranan mesleklerle ilgili detaylar...

İŞKUR'un Yıl Boyunca Katkısı Kasım Ayı İstihdamı: İŞKUR aracılığıyla 101.771 kişi işe yerleştirildi.

Yılın İlk 11 Ayında İstihdam: Ocak-Kasım döneminde toplam 1.302.000'den fazla kişi İŞKUR vasıtasıyla iş sahibi oldu.



Kadın ve Gençlerin İstihdamı: Bu dönemde 498.469 kadın ve 475.865 genç işe yerleştirildi.

Engelli ve Üniversite Mezunlarına Destek: 38.472 engelli ve 246.402 yükseköğrenim mezunu iş buldu.

En Çok İstihdam Sağlayan Sektörler ve Meslekler

Sektörler: İmalat sanayii, en fazla işe yerleştirme yapılan alan oldu.

Meslekler: Özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve servis elemanı (garson) gibi meslekler ilk sıralarda yer aldı.