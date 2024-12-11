700 BİN KİŞİYE TEDİYE MÜJDESİ! Bu hafta hesaplarda! Taşeron işçi ilave tediye alabilir mi? Ne kadar verilecek?

Kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) ödemelerini almak için gün sayıyor. İşçiler 13 Aralık'ta yani bu hafta Cuma günü son 13 günlük ödemeyi hesaplarında görecek.
ÖDEME TAKVİMİ
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.
Yılın ilk yarısına ilişkin ikramiyenin ilk 13 günlük tutarı 26 Ocak'ta, ikinci 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da verilmişti. Bu yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin birinci bölümü de 24 Haziran'da işçilerin hesaplarına yatırılmıştı. Şimdi ikinci yarısı yani kalan 13 günlük bölümünün ödemesi 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
NE KADAR VERİLECEK?
Kamu işçilerine ödenecek tediye tutarı maaşa göre farklılık gösterecek. Sözleşmesi Ocak ayında başlayan kamu işçilerinde en düşük brüt çıplak ücret Temmuz ayında yüzde 24.73 oranında zam ile 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.
Bu maaşı alan işçiye brüt 17 bin 921 lira ilave tediye ödenmesi söz konusu olacak. Yüzde 27 vergi dilimi üzerinden hesaplandığında en az net 10 bin 984 lira seviyesinde ödeme yapılacak. Maaş arttıkça alınacak ilave tediye de artacak.
MADENCİYE ÖDEME
Bu arada kamu işçilerinden, maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlarına bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık tarihinde ödenecek.
KİMLER ALIYOR?
İlave tediye yani ikramiye 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödeniyor. Bu ödemeyi alabilmek için işçinin;
- Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması,
- 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde çalışıyor olması,
- En az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması,
- İş akdinin devam ediyor olması gerekiyor.
TEDİYE NE DEMEK?
Kamu işçilerine verilen ikramiye. Kadroya geçen taşeron işçiler de söz konusu ödemeden yararlanabiliyor. Tediyelerin ödeme takvimi Cumhurbaşkanı kararıyla belirleniyor.
İLAVE TEDİYE HACZEDİLEBİLİR Mİ?
İkramiyeye haciz gelip gelemeyeceği konusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. İlave tediye ödemelerinin haczedilmesi mümkün değil.
Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmış durumda. Bu nedenle borcu olan kamu işçilerine yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamıyor.
TEDİYE HESABINDA DİKKATE ALINMAYAN ÖDEMELER
İkramiye hesabında fazla mesai, evlilik zammı veya primi, çocuk zammı veya primi, ayni yardımlar, hafta tatil ücreti, genel tatil ücreti, esas ücrete munzam tediyeler ve harcırah dikkate alınmıyor. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre gerçekleştiriliyor.
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