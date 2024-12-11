700 BİN KİŞİYE TEDİYE MÜJDESİ! Bu hafta hesaplarda! Taşeron işçi ilave tediye alabilir mi? Ne kadar verilecek?

Bu arada kamu işçilerinden, maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışanlarına bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık tarihinde ödenecek.

KİMLER ALIYOR?

İlave tediye yani ikramiye 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödeniyor. Bu ödemeyi alabilmek için işçinin;

- Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması,