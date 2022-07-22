İŞKUR KPSS'siz yeni alımlar başlattı! Personel, işçi, memur 18-50 yaş arası 10 bin TL maaşla sınav yok şart yok! 81 ilde ilkokul diploması olan...
İŞKUR personel, memur, işçi alım ilanlarını güncellemeye devam ediyor. Temmuz ayının son günlerini yaşarken yeni duyuru geldi. Adana, İstanbul, Yalova, Sinop, Konya, Diyarbakır, Siirt ve daha onlarca ilde boş kadrolara alım yapılacak. Başta Zabıta memuru olmak üzere, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımları yapılıyor. Başvurular başladı! E naz 18 yaşında olanlar İŞKUR ilanlarına başvuru yapabiliyor. Yaş şartı her işe göre değişmektedir. Memur alımlarında KPSS şartı aranırken personel ve işçi alımlarının çoğunda sınav şartı aranmaz. İşte il il İŞKUR günce iş ilanları ve başvuru şartları...
İş arayanlara yeni imkanlar! Türkiye İş Kurumu İŞKUR sık sık ilanlarını güncelliyor. Bu haftanın yeni ilanlarına haberimizde yer verdik. Türkiye'nin 81 ilinden başvuruların alındığı İŞKUR iş ilanlarına yenileri eklendi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına göre işler yer alıyor. Meslek meslek boş kadrolar açıklandı. Adana ve daha bir çok ilde Zabıta memuru alınacak. Zabıta olarak çalışan memurların maaşları 10 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir. Zabıta memurluğuna başvuru için KPSS şartı arandığını belirtelim. Ancak diğer bir çok personel alımlarında KPSS puanı istenmemektedir. Bizler de hem KPSS şartı aranana memur iş ilanlarını hem de sınavsız alım yapan İŞKUR personel, işçi ilanlarını derledik. İşte güncel İŞKUR ilan listesi...
KAMU MEMUR ALIM İLANLARI
İŞKUR memur iş başvuruları bugün itibariyle başladı. Adaylar 22 Temmuz 2022 tarihinden itibaren bulundukları illerden İŞKUR memur ilanlarındaki boş kadrolarda istedikleri mesleklere başvurabilir. Şartları taşıyanlar işe hemen alınacaktır.
İŞKUR'un büro personeli alımları da devam ediyor.
İŞKUR GÜNCEL İLAN SAYFASI 2022
İş arayan kişilerin İŞKUR internet sitesi üzerinden alım ilanlarına başvuru yapabilmesi için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Detaylı bir sorgulama için; aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri, firma adı, öğrenim durumu, iş yeri ünvanı, çalışma yeri gibi gibi bilgiler aratılmalıdır. Bu aşamalardan sonra İŞKUR ilanları sayfası görüntülenebilecektir.
İŞKUR PROFİLİ OLUŞTURMA ADIMLARI
İş arayan kişilerin öncelikle İŞKUR'un resmi internet sitesi olan "iskur.gov.tr" adresine giriş yapması gerekmektedir. Ardından sağ tarafta yer alan "İnternet Şubesi"ne tıklanmalıdır. Sonrasında "E-Devlet" üzerinden giriş seçilerek açılan kayıt sayfasında "İş Arayan" bölümünden "Üye Ol" kısmına tıklanarak bilgiler eksiksiz şekilde doldurulmalı, sözleşmeler kabul edilmelidir.