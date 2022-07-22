İŞKUR KPSS’siz yeni alımlar başlattı! Personel, işçi, memur 18-50 yaş arası 10 bin TL maaşla sınav yok şart yok! 81 ilde ilkokul diploması olan...

İş arayanlara yeni imkanlar! Türkiye İş Kurumu İŞKUR sık sık ilanlarını güncelliyor. Bu haftanın yeni ilanlarına haberimizde yer verdik. Türkiye'nin 81 ilinden başvuruların alındığı İŞKUR iş ilanlarına yenileri eklendi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarına göre işler yer alıyor. Meslek meslek boş kadrolar açıklandı. Adana ve daha bir çok ilde Zabıta memuru alınacak. Zabıta olarak çalışan memurların maaşları 10 bin TL'ye kadar yükselebilmektedir. Zabıta memurluğuna başvuru için KPSS şartı arandığını belirtelim. Ancak diğer bir çok personel alımlarında KPSS puanı istenmemektedir. Bizler de hem KPSS şartı aranana memur iş ilanlarını hem de sınavsız alım yapan İŞKUR personel, işçi ilanlarını derledik. İşte güncel İŞKUR ilan listesi...