İŞKUR Kasım ayı ilanlarıyla BİM, Şok ve A101 aylık en az 6000 TL maaşla reyon görevlisi ve kasiyer alıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR'dan son dakika açıklaması yapıldı. İŞKUR bağlamında yapılan açıklamada çok sayıda vatandaşa iş olanağı sunuluyor. İŞKUR başta BİM, Şok ve A101 olmak üzere 6000 TL maaş ile kasiyer alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kasiyer alımının yakın bir vakit dilimi içerisinde ilan edilecek olan bölgelerde yapılması bekleniyor.