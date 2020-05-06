RAMAZAN İMSAKİYE
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İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? Büyük müjde! İŞKUR'dan annelere 2400 TL maaş desteği! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'dan annelere müjdeli haber geldi. İstihdamı artırmak isteyen ve çocuğu olan kadınların iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere büyük destek geliyor.

06.05.2020 21:11 - Son Güncelleme: 13.05.2020 12:46
İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstihdam yaratmaya devam eden İŞKUR'dan annelere 2400 TL destek geliyor. Çalışmak isteyen annelere, İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. Eğitimler sırasında da annelere günlük 80 TL toplamda aylık 2400 TL ödeme yapılacak. Peki, işte anne projesi başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

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İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor.

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor.

İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?

Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL'ye yakın bir ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.

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