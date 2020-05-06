Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman?
Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili müjdeli haber bekleniyor. Bilindiği üzere emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alıyor. Bu oranın yüzde 4'ten 10'a çıkartılması gündemde. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış yaşanacak.
06.05.2020 21:10
- Son Güncelleme: 13.05.2020 11:55
Milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi geldi. Uzun zamandır merak edilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından gündeme taşınan ek ödeme talebi, hayat geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış olacak. Peki, emekliye 361 TL ek ödeme ne zaman verilecek? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
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