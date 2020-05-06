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Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman?

Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği ek ödeme zammı ile ilgili müjdeli haber bekleniyor. Bilindiği üzere emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alıyor. Bu oranın yüzde 4'ten 10'a çıkartılması gündemde. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde 361 TL'ye varan artış yaşanacak.

06.05.2020 21:10 - Son Güncelleme: 13.05.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





