Milyonları ilgilendiriyor! 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi



Tüm çalışanların bir hayali varsa o da erken emekli olmaktır. Bu bağlamda erken emeklilik ile ilgili haberler internette oldukça fazla araştırılmaktadır. Son gelen haberde yıpranma hakkının kapsamı genişletildi. Kapsamın genişlemesiyle milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı doğdu. Çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunmasını sağlayan yıpranma payının ne olduğu ve kimleri kapsadığı son günlerde merak konusu oldu. Peki, erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkından kimler faydalanabilecek? Hesaplama nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...