Milyonları ilgilendiriyor! 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi
Erken emekli nasıl olunur? O mesleklere erken emeklilik imkanı! Kimler erken emekli olabilir? Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kuruyor. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor.
Tüm çalışanların bir hayali varsa o da erken emekli olmaktır. Bu bağlamda erken emeklilik ile ilgili haberler internette oldukça fazla araştırılmaktadır. Son gelen haberde yıpranma hakkının kapsamı genişletildi. Kapsamın genişlemesiyle milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı doğdu. Çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunmasını sağlayan yıpranma payının ne olduğu ve kimleri kapsadığı son günlerde merak konusu oldu. Peki, erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkından kimler faydalanabilecek? Hesaplama nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
SGK'nın belirlediği meslek kodu içinde yer almayan ancak yasaya göre sağlık çalışanı kabul edilen meslekler konusuna da açıklık getirildi. Bu kapsamdaki meslekler için Sağlık Bakanlığı onayı zorunlu olacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle:
● Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.
● Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.
● TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.
● Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.
● Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.
● Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.
● Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.
● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.
● Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.
● Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.
● Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün.