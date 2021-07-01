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İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor!

İŞKUR mesleği olmayanlara, niteliklerini geliştirmek isteyen vatandaşlara mesleki eğitim kursları ve İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla yardımcı oluyor. Bu kurslara katılan kişiler, hem işi öğrenip hem de günlük yevmiye alıyorlar. Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olma şartı bulunuyor. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim programlara dahil olan işsiz, iş arama konumundaki vatandaşlara günlük 108 TL ödeme yapıyor. Öğrenciler bu programa başvuru yaparsa ödeme ücreti 81 TL oluyor. MEK başvuru şartları neler? Peki, İŞKUR işbaşı meslek kursu başvuruları nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!

01.07.2021 08:15 - Son Güncelleme: 01.07.2021 08:15
İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor!

İŞKUR mesleği olmayanlara, niteliklerini geliştirmek isteyen vatandaşlara mesleki eğitim kursları ve İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla yardımcı oluyor. Bu kurslara katılan kişiler, hem işi öğrenip hem de günlük yevmiye alıyorlar. Mesleki Eğitim Kurslarına katılabilmek için İŞKUR'a bağlı olarak işsiz olma şartı bulunuyor. 15 yaşından büyük olmak da aranılan diğer şartlar arasında yer alıyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim programlara dahil olan işsiz, iş arama konumundaki vatandaşlara günlük 108 TL ödeme yapıyor. Öğrenciler bu programa başvuru yaparsa ödeme ücreti 81 TL oluyor. Peki, İŞKUR işbaşı meslek kursu başvuruları nasıl yapılır? MEK başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar!

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İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor!

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor!

4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
6. Emekli olmamak,
7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor!

Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler.

İŞKUR işbaşı meslek kursu- MEK başvuruları nasıl yapılır? İş sahibi olmak isteyenlere müjde! Günlük 81-95 -108 TL yevmiye veriliyor!

Yükseköğretim ve açık öğretimdeki öğrenciler, tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.