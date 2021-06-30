Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!
Nakit ihtiyacı olanlar için güzel haber geldi. Tek tek açıklandı! Nakit avans çekmek isteyenlerin, kredi kartlarının ya da kredili mevduat hesaplarının kullanılabilir limitinin çekmek istenilen nakit tutarını karşılayabilmesi işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekmektedir. Ziraat Bankası da müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; "taksitli nakit avans" kredi fırsatıyla karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Ziraat Bankası müşterisiyseniz Bankkart aracılığıyla, 12 aya varan vade fırsatıyla ücretsiz bir şekilde taksitli nakit avans kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Ziraat Bankasının taksitli nakit avansına da kolaylıkla başvurabiliyorsunuz.
Bankaların müşterilerinin nakit gereksinimlerini karşılamak amacı ile sunduğu kredili hizmet ürünlerden biri nakit avans. Nakit avans sistemi sayesinde hesapta para olmasa bile banka müşterileri hesaplarından ya da kredi kartlarından hemen nakit çekerek nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyorlar. İşte nakit avans nedir, nasıl çekilir ve nasıl ödenir?
Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans Kredisi
Ziraat Bankası da müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; "taksitli nakit avans" kredi fırsatıyla karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Ziraat Bankası müşterisiyseniz Bankkart aracılığıyla, 12 aya varan vade fırsatıyla ücretsiz bir şekilde taksitli nakit avans kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Ziraat Bankasının taksitli nakit avansına da kolaylıkla başvurabiliyorsunuz.
Elbette Ziraat Bankasının sunmuş olduğu bu taksitli nakit avansın bazı özellikleri mevcut. Bankkart kartınız ile ATM'lerden aynı gün içinde en az 100 TL, en fazla ise 10 bin TL para çekebiliyorsunuz. Geri ödemeler ise kartınızın dönem borcuna ekleniyor ve 12 aya varan vade seçenekleri ile taksitlendirebiliyor.