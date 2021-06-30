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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!

Nakit ihtiyacı olanlar için güzel haber geldi. Tek tek açıklandı! Nakit avans çekmek isteyenlerin, kredi kartlarının ya da kredili mevduat hesaplarının kullanılabilir limitinin çekmek istenilen nakit tutarını karşılayabilmesi işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekmektedir. Ziraat Bankası da müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; "taksitli nakit avans" kredi fırsatıyla karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Ziraat Bankası müşterisiyseniz Bankkart aracılığıyla, 12 aya varan vade fırsatıyla ücretsiz bir şekilde taksitli nakit avans kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Ziraat Bankasının taksitli nakit avansına da kolaylıkla başvurabiliyorsunuz.

takvim.com.tr
30.06.2021 09:26 - Son Güncelleme: 30.06.2021 09:26
Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!

Bankaların müşterilerinin nakit gereksinimlerini karşılamak amacı ile sunduğu kredili hizmet ürünlerden biri nakit avans. Nakit avans sistemi sayesinde hesapta para olmasa bile banka müşterileri hesaplarından ya da kredi kartlarından hemen nakit çekerek nakit ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyorlar. İşte nakit avans nedir, nasıl çekilir ve nasıl ödenir?

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Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!

Ziraat Bankası Taksitli Nakit Avans Kredisi

Ziraat Bankası da müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; "taksitli nakit avans" kredi fırsatıyla karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Ziraat Bankası müşterisiyseniz Bankkart aracılığıyla, 12 aya varan vade fırsatıyla ücretsiz bir şekilde taksitli nakit avans kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Ziraat Bankasının taksitli nakit avansına da kolaylıkla başvurabiliyorsunuz.


Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!

Elbette Ziraat Bankasının sunmuş olduğu bu taksitli nakit avansın bazı özellikleri mevcut. Bankkart kartınız ile ATM'lerden aynı gün içinde en az 100 TL, en fazla ise 10 bin TL para çekebiliyorsunuz. Geri ödemeler ise kartınızın dönem borcuna ekleniyor ve 12 aya varan vade seçenekleri ile taksitlendirebiliyor.

Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!

QNB FinansBank Taksitli Nakit Avans

Acil nakit desteğine ihtiyacınız olduğunda QNB FinansBank her zaman yanınızda! Taksitli nakit avans işlemlerinize; mobil bankacılığı üzerinden hızlıca başvurabilir ve QNB FinansBank ATM'lerinden hızlıca nakit avansınızı alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi! Dara düşenlere güzel haber!

QNB Finansbank'tan en az 300 TL en fazla ise 15 bin TL olarak nakit avansınızı alabilirsiniz. Geri ödemeler ise 6, 9 ve 12 aya varan taksitlerle yapılıyor. %1,98 düşük faiz oranıyla taksitli nakit avansınızı istediğiniz gibi geri ödeyebiliyorsunuz.