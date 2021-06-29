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200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep patladı!

İkinci el araç piyasasında yaşanan gelişmeler ve fiyatlar hakkında araştırmalar sık sık takip ediliyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında yapılan zamlar vatandaşların en muzdarip olduğu konular arasında yer alıyor. Araç satın almak için az bütçesi olanların ilk tercihi ikinci el otomobiller oluyor. Yetkililer yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasasında hareketlenme beklendiğini ileri sürüyor. Bu kapsamda, ikinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir. Bütçenize ve hesabınıza göre satın alabileceğiniz ikinci el araç fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 200.000 TL altı uygun 2. el araçlar!

29.06.2021 12:38 - Son Güncelleme: 29.06.2021 12:38
200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep arşa çıkacak!

İkinci el araç piyasasında yaşanan gelişmeler ve fiyatlar hakkında araştırmalar sık sık takip ediliyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında yapılan zamlar vatandaşların en muzdarip olduğu konular arasında yer alıyor. Araç satın almak için az bütçesi olanların ilk tercihi ikinci el otomobiller oluyor. Yetkililer yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasasında hareketlenme beklendiğini ileri sürüyor. Bu kapsamda, ikinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir. Bütçenize ve hesabınıza göre satın alabileceğiniz ikinci el araç fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 200.000 TL altı uygun 2. el araçlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep arşa çıkacak!

Chevrolet Lacetti 1.6 SX

2005 Model Benzin & LPG Otomatik

Fiyat: 71.000 TL

Ford Fiesta 1.4 TDCi Comfort

2007 Model Dizel

Fiyat: 69.000 TL

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

2012 Model Dizel Manuel

Fiyat: 68.000 TL

200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep arşa çıkacak!

Dacia Logan 1.5 dCi Ambiance

2008 Model Dizel Manuel

Fiyat: 51.500 TL

Hyundai Getz 1.5 CRDi VGT

2006 Model Dizel Manuel

Fiyat: 72.000 TL

200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep arşa çıkacak!

Citroen C3 1.4 HDi SX

2005 Model Dizel Manuel

Fiyat: 60.000 TL

Toyota Corolla 1.3 Terra

1999 Model Benzin & LPG Manuel

Fiyat: 52.500 TL

200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep arşa çıkacak!

BMW 3 Serisi 316i Standart

1996 Model Benzin & LPG Manuel

Fiyat: 65.000 TL

Ford Focus 1.6 Ambiente

2001 Model Benzin & LPG Manuel

Fiyat: 64.000 TL