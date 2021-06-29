200.000 TL altında 2. el araç listesi! Yanında 60 ay vadeli taşıt kredisi desteği alabilirsiniz! Rağbet artıyor, talep patladı!

İkinci el araç piyasasında yaşanan gelişmeler ve fiyatlar hakkında araştırmalar sık sık takip ediliyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında yapılan zamlar vatandaşların en muzdarip olduğu konular arasında yer alıyor. Araç satın almak için az bütçesi olanların ilk tercihi ikinci el otomobiller oluyor. Yetkililer yaz mevsiminin gelmesi ve kademeli açılma ile ikinci el piyasasında hareketlenme beklendiğini ileri sürüyor. Bu kapsamda, ikinci elde düşen fiyatlar tekrar yükselişe geçebilir. Bütçenize ve hesabınıza göre satın alabileceğiniz ikinci el araç fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte 200.000 TL altı uygun 2. el araçlar!