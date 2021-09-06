İŞKUR ilköğretim mezunu üç bin sekiz yüz elli altı personel alıyor! 18-40 yaş aralığında olmak yeterli! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni alımlar duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak KPSS şartı aranmaksızın en az ilkokul mezunu 3.856 temizlik işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sıhhat problemi bulunmamak, 18-40 yaş aralığında bulunmak şeklinde maddelere yer verildi.