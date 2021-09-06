İŞKUR ilköğretim mezunu üç bin sekiz yüz elli altı personel alıyor! 18-40 yaş aralığında olmak yeterli! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımı ile ilgili yeni alımlar duyurulmaya devam ediliyor. Kamu ve özel sektörlere KPSS şartı aranmaksızın en az ilkokul mezunu 3 bin 856 personel alımı yapılacağı belirtildi. Piyasaya çıkan ilanlar aracılığıyla müracaat şartları ve detayları belli oldu. Müracaat şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sağlık problemi bulunmamak, 18-40 yaş aralığında bulunmak gibi maddelere yer verildi. İş arayan adaylar aktif olarak İŞKUR'un resmi web sitesinde yer edinen Açık İş Pozisyonları kısmınden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Eylül ayı İŞKUR temizlikçi ilanlarına dair merak edilenler!
İŞKUR ilköğretim mezunu üç bin sekiz yüz elli altı personel alıyor! 18-40 yaş aralığında olmak yeterli! Başvurular esube.iskur.gov.tr'den! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yeni alımlar duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak KPSS şartı aranmaksızın en az ilkokul mezunu 3.856 temizlik işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az ilkokul mezunu olmak, sıhhat problemi bulunmamak, 18-40 yaş aralığında bulunmak şeklinde maddelere yer verildi.
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Sağlık problemi bulunmamak,