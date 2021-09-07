T.C kimlik numarası ile müracaat edebilirsiniz! 18- 65 yaş arasında olanlar... Karşılıksız primsiz her ay 990 TL maaş bağlanıyor!
Karşılıksız primsiz her ay 990 TL maaş bağlanıyor! T.C kimlik numarası ile müracaat edebilirsiniz! Devlet tarafından hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan aynı zamanda işi olmayan, engelli şahıslar ve benzer biçimde çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor. Peki, engelli maaşı nasıl alınır? İşte tüm detaylar!
Karşılıksız primsiz her ay 990 TL alabilirsiniz! Devletten engelli yurttaşlara maddi destekler son sürat devam ediyor. Devlet kanadından hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan aynı zamanda işi olmayan, engelli şahıslar ve benzer biçimde çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Bu kapsamda engelli maaşı müracaatı nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar bir haylice fazla. 2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buldu. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor. Peki, engelli maaşı nasıl alınır? İşte detaylar!
2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buluyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yılsonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira tutarında maaş bağlanıyor. Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlara bağlanan maaş ise 990 lira (üç aylık 2.970 lira). 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük engellilere maaş ödeniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu maaş hakkından; nafaka bağlanmamış, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, işe girmekte zorlanan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2021 yılı için 852.53 lira) az olan engelliler yararlanıyor.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımından faydalanmak için ikametgahınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bir dilekçe ve kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı ile başvurmanız gerekiyor.