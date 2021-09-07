T.C kimlik numarası ile müracaat edebilirsiniz! 18- 65 yaş arasında olanlar... Karşılıksız primsiz her ay 990 TL maaş bağlanıyor!

Karşılıksız primsiz her ay 990 TL alabilirsiniz! Devletten engelli yurttaşlara maddi destekler son sürat devam ediyor. Devlet kanadından hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan aynı zamanda işi olmayan, engelli şahıslar ve benzer biçimde çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Bu kapsamda engelli maaşı müracaatı nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar bir haylice fazla. 2022 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ödeme temmuz itibarıyla 990 lirayı buldu. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor. Peki, engelli maaşı nasıl alınır? İşte detaylar!