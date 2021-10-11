İŞKUR ilköğretim mezunu otuz bin personel alıyor! Başvurular düğün evi gibi! 18 yaşını dolduran müracaat ediyor! İŞKUR üzerinden onlarca şehirden 30.000 üzerinde işçi alımı yapıyor. Adayların en az ilkokul mezunu olması kafi kalıyor. İstihdamın artması için gösterilen yeni ilana başvurular başladı. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. Detaylı olarak açıkladık.