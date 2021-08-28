İŞKUR ilköğretim mezunu 66 bin 360 personel alıyor! | 33 melek grubu için online başvurular başladı! İşte kadro dağılımı ve şartlar
İŞKUR ilkokul mezunu 66 bin 359 personel alımı yapıyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden personel alımları devam ediyor. Binlerce insana iş konusunda istihdam sağlayan İŞKUR, yeni ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son olarak Ağustos ayında çeşitli meslek grupları için toplamda 66.359 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adaylar online olarak katılım sağlayabiliyor. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu, KPSS puan şartı ve mesleki yeterliliği gösteren sertifika belgesi bulunuyor. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. Peki, İŞKUR hangi kadrolara alım yapıyor? İşte 66 bin 359 işçi alımı hakkında tüm detaylar!
İŞKUR ilköğretim mezunu 66 bin 360 personel alıyor! 33 melek grubu için online başvurular başladı! İŞKUR ağustos ayında çeşitli meslek grupları için toplamda 66.359 personel alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru yapacak adaylar online olarak katılım sağlayabiliyor. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu, KPSS puan şartı ve mesleki yeterliliği gösteren sertifika belgesi bulunuyor. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel ve işçi alımına ilişkin genel ve özel başvuru şartlarını yayınlanan ilanda meslek gruplarına göre tüm adaylara duyuruyor. Başvuruda bulunmak istediğiniz meslek grubuna özel başvuru şartlarına iş ilanı üzerinden ulaşabilirsiniz.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İŞKUR açık iş ilanları sayfasında alım yapılacak kadrolar ve kişi sayılarına ilişkin detay açıkladı. Çeşitli meslek gruplarında 66.359 personel ve işçi alımı başvuruları online olarak kabul ediliyor. İşte kadrolar ve sayılar;
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