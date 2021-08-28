İŞKUR ilköğretim mezunu 66 bin 360 personel alıyor! | 33 melek grubu için online başvurular başladı! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İŞKUR ilköğretim mezunu 66 bin 360 personel alıyor! 33 melek grubu için online başvurular başladı! İŞKUR ağustos ayında çeşitli meslek grupları için toplamda 66.359 personel alımı yapılacağı duyurdu. Başvuru yapacak adaylar online olarak katılım sağlayabiliyor. Başvuru şartları arasında en az ilkokul mezunu, KPSS puan şartı ve mesleki yeterliliği gösteren sertifika belgesi bulunuyor. İş arayanlar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor.