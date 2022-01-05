2022 TOKİ konut satışlarında Ocak fırsatı! 474,88 TL TL ödeyenler 142.464,19 TL'lik evi kapıyor! 2+1, 3+1 dairelerde oturmak isteyenler...
TOKİ konut satışlarında 2022 Ocak fırsatı başladı. Yüzde 12 ve 20 peşinatla daireler satılıyor. TOKİ'den oluşturulan duyuruda vade adedi da 180 ve 240 şeklinde bulunduğu belirtildi. Türkiye'nin aralarında megakent İstanbul'un da bulunduğu bir çok şehrinde 2022 yılının yeni konut satışları TOKİ doğrultusundan makul fiyatlarla yapılıyor. Alt ve orta gelir grubu amacıyla 2+1, 3+1 daireler kuralı ve açık satış yöntemiyle veriliyor. İşte 250 TL altında bile bulabileceğiniz konutlar ve fiyatları...
05.01.2022 11:41
- Son Güncelleme: 05.01.2022 11:41
Yeni yılda ev alma hayali kuranlara müjde! 2022 yılının ilk ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarılan yeni konutlar merak ediliyor. Ocak ayında TOKİ İstanbul, Sakarya, Adana, Denizli ve daha bir çok ilde yeni konut satışı başlattı. Açık artırma ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar 142.464,19 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını buluyor. Yüzde 20 yani 28.492,84 peşinat verenler başlangıç taksit bedeli olarak da 474,88 TL ödüyor. İşte il il konut satış listesi...