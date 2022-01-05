2022 TOKİ konut satışlarında Ocak fırsatı! 474,88 TL TL ödeyenler 142.464,19 TL’lik evi kapıyor! 2+1, 3+1 dairelerde oturmak isteyenler...

Yeni yılda ev alma hayali kuranlara müjde! 2022 yılının ilk ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarılan yeni konutlar merak ediliyor. Ocak ayında TOKİ İstanbul, Sakarya, Adana, Denizli ve daha bir çok ilde yeni konut satışı başlattı. Açık artırma ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar 142.464,19 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını buluyor. Yüzde 20 yani 28.492,84 peşinat verenler başlangıç taksit bedeli olarak da 474,88 TL ödüyor. İşte il il konut satış listesi...