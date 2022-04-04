İŞKUR ile 94 günde 330.963 kişi işine kavuştu! 81 ilde 4.253-6.000 TL arası maaşla 80.289 acil işçi alımı yapacak! Formu hemen doldurabilirsiniz!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 80.289 işçi aranmaktadır. Vatandaşların sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oluyor. İş arayışında olanlar İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabiliyor. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 80 bin oldu. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. Yüz binlerce kişinin aradığı işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden duyurdu.