İŞKUR'dan günlük 80-100 TL nakit müjdesi! Ayda 2.400- 3.100 TL ödeme alabileceksiniz! Online olarak başvurabilirsiniz...

İŞKUR tarafından yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, günlük 70-80-100 TL ödeme imkanı tanıyor. Türkiye'nin gençlerine, ev hanımlarına İŞKUR tarafından kurs, eğitim programları yapılıyor. Geçen yıl 423 bin bireyin katıldığı iş kursları ve işbaşı eğitim programları bu sene de son sürat devam ediyor. Katılımcılar günlük 70-80-100 liraya kadar harçlık alacak. İşbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.