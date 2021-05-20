84 ay vadeli faizsiz 150.000 TL krediyi duyan ağzını poyraza açacak! Şartları sağlayana anında nakit veriliyor!

Bunu yapanlara faizsiz 150.000 TL kredi sağlanacak! Ziraat Bankası tarafından duyurulan Köyde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim var projesiyle devlet vatandaşlara 150.000 TL faizsiz kredi yardımı sağlıyor. Paylaşılan kampanya sayesinde devlet destekli faizsiz kredi programı ile köyünde yaşamak isteyen vatandaşa verilecek. Bu krediye sahip olmak isteyenler 81 il genelinde Tarım İl Müdürlükleri üzerinden başvuru yaparak 150 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek. İşte faizsiz 84 ay vadeli kredi başvurusunun detayları!

20.05.2021 20:36 - Son Güncelleme: 20.05.2021 20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





