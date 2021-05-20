84 ay vadeli faizsiz 150.000 TL krediyi duyan ağzını poyraza açacak! Şartları sağlayana anında nakit veriliyor!
Bunu yapanlara faizsiz 150.000 TL kredi sağlanacak! Ziraat Bankası tarafından duyurulan Köyde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim var projesiyle devlet vatandaşlara 150.000 TL faizsiz kredi yardımı sağlıyor. Paylaşılan kampanya sayesinde devlet destekli faizsiz kredi programı ile köyünde yaşamak isteyen vatandaşa verilecek. Bu krediye sahip olmak isteyenler 81 il genelinde Tarım İl Müdürlükleri üzerinden başvuru yaparak 150 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek. İşte faizsiz 84 ay vadeli kredi başvurusunun detayları!
Bunu yapanlara faizsiz 150.000 TL kredi sağlanacak! Ziraat Bankası tarafından duyurulan Köyde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim var projesiyle devlet vatandaşlara 150.000 TL faizsiz kredi yardımı sağlıyor. Paylaşılan kampanya sayesinde devlet destekli faizsiz kredi programı ile köyünde yaşamak isteyen vatandaşa verilecek. Bu krediye sahip olmak isteyenler 81 il genelinde Tarım İl Müdürlükleri üzerinden başvuru yaparak 150 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek. İşte faizsiz 84 ay vadeli kredi başvurusunun detayları!
PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?
84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:
- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,