İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

Hastane personel alım ilanlarını yakından takip edenler için yapılan açıklamada KPSS şartının olmadığının altı çizildi. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.