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Haberler Ekonomi İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

Hastanelere KPSS koşulsuz işçi alımı gerçekleşiyor. Başvuru koşullarını taşıyan her aday müracaatta bulunabiliyor. Hastane işçi alımı hedefiyle müracaatlar İŞKUR üstünden online olarak alınıyor. İŞKUR güncel hastane personel alım detayları sayfamızda yer alıyor. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır.

takvim.com.tr
24.12.2022 15:41 - Son Güncelleme: 24.12.2022 15:41
İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

İŞKUR üstünden yapılan açıklamada çeşitli illerde hastanelere KPSS koşulsuz işçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak personel alımı hedefiyle başvuruların başladığı ifade edilirken, alımlar ilanın yayınlandığı süreye kadar devam etmektedir. KPSS koşulsuz hastanelere işçi alımı amacıyla aranan müracaat şartları ve detaylar sayfamızda.

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İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

Hastane personel alım ilanlarını yakından takip edenler için yapılan açıklamada KPSS şartının olmadığının altı çizildi. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır. Özel şartlara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS şartsız hastane personel alımları için başvuruları online olarak yapabilirsiniz. En az ilkokul mezunu adayların başvuruda bulunabileceği personel alımları için genel başvuru şartları şu şekilde:

İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

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