İŞKUR güncel hastane personel alımı başvuru şartları açıklandı! Hasta kabul-kayıt görevlisi, hemşire, temizlik görevlisi en az 8500 TL maaşla
Hastanelere KPSS koşulsuz işçi alımı gerçekleşiyor. Başvuru koşullarını taşıyan her aday müracaatta bulunabiliyor. Hastane işçi alımı hedefiyle müracaatlar İŞKUR üstünden online olarak alınıyor. İŞKUR güncel hastane personel alım detayları sayfamızda yer alıyor. Alımlar için açıklanan genel ve özel şartlar ayrıca açıklandı. Genel şartlar bütün ilanlar için aynıdır.
İŞKUR üstünden yapılan açıklamada çeşitli illerde hastanelere KPSS koşulsuz işçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak personel alımı hedefiyle başvuruların başladığı ifade edilirken, alımlar ilanın yayınlandığı süreye kadar devam etmektedir. KPSS koşulsuz hastanelere işçi alımı amacıyla aranan müracaat şartları ve detaylar sayfamızda.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.