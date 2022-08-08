İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvuruların 8 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişiye müjde! 18 yaş üzeri tahmini 8.400 TL maaşla personel alınacak. Başvuru şartları duyurulurken işlemlerin esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. İŞKUR aracılığı ile online ortamda yapılacak başvurularda adaylarda en az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olma şartı aranıyor. İşte GSB temizlik görevlisi alımı kadro dağılımı ve kura tarihi...