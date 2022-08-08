İŞKUR GSB esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları! 18 yaş üzeri 1017 temizlik işçisi + 8.400 TL maaş! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapıyor!
GSB temizlik personeli alımı başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İŞKUR GSB kura çekimi ne zaman? soruları yoğun olarak araştırılıyor. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine 1017 sürekli temizlik işçisi alımı yapacak.
08.08.2022 15:39 - Son Güncelleme: 08.08.2022 15:40
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 sürekli işçi alımı yapıyor. Başvuruların 8 Ağustos'ta başlayacağı duyuruldu. Kamuda çalışmak isteyen binlerce kişiye müjde! 18 yaş üzeri tahmini 8.400 TL maaşla personel alınacak. Başvuru şartları duyurulurken işlemlerin esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı belirtildi. İŞKUR aracılığı ile online ortamda yapılacak başvurularda adaylarda en az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olma şartı aranıyor. İşte GSB temizlik görevlisi alımı kadro dağılımı ve kura tarihi...