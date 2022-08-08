Çalışma süresi 01 Ekim 2008 tarihinden sonra... EYT'siz yaş indirimi: 4'te 1'i! İşçi, esnaf, memur ve tarım işçilerine erken emeklilik müjdesi!
Erken emekli olmak isteyen kadınlar için bazı şartlar dahilinde emeklilik hakkı tanınıyor. Şartları sağlayan kadınlar hem fazladan prim günü kazanıyor hem de emeklilik için yaş hadlerinden indirim yapılıyor. İşçi, esnaf, memur ve tarım işçilerine erken emeklilik müjdesi! EYT'siz yaş indirimi: 4'te 1'i! Çalışma süresi 01 Ekim 2008 tarihinden sonra olanlar erken emekli ediliyor. Peki nasıl? Anneler dikkat! İşte detaylar...
Ağır engelli annelerine erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Halen bir çok kişi bilmiyor. Ancak annelere erken emekliliğin yolları bulunuyor. Kadının engelli çocuğunun bakımını üstlenmesi, Çocuğun evlenmemiş olması, Boşanmış ise çocuğun velayetinin sigortalı anneye verilmiş olması durumunda emeklilik hakkı sağlanıyor. Peki kimler yararlanabiliyor? Kimler ağır engelli sayılır? İşte yararlanma şartları...
Devlet Sosyal Yardım Programları kapsamında vatandaşlara maddi destek sağlıyor. Bilindiği üzere prim teşviki, evde bakım parası, engelli aylığı desteği, gelir, emlak vergisi indirimi, MTV, KDV, ÖTV vergilerinde avantaj, ücretsiz toplu taşıma, demiryolu, havayolu uçuşlarında çeşitli oranlarda indirim bunlardan bazıları. Engelli çocuğu bulunan çalışan annelere de erken emeklilik hakkı tanınıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım...
GÜN SAYISININ 4'TE 1'İ
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, 2008 yılında yapılan düzenlemeyle ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesinin mümkün hale geldiğini, bu sayede ağır engelli çocuğu bulunan annelere pozitif bir ayrımcılık sağlandığını belirterek, şartları uygun olanların emeklilik için başvuruda bulunabileceğini söyledi.