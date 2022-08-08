Elinizde 46 bin TL varsa sakın kaçırmayın! TOKİ'den 10 ile jet hızıyla ucuza konut! 460 bin TL'lik 2+1, 3+1 odalı evleri 2.300 TL taksitle alın!
TOKİ 2022 yılında konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ev almak isteyenler TOKİ'nin yeni konut atışı ilanlarını yakından takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ucuz konut satışlarına yenilerini ekledi. TOKİ piyangosu vuran yeni şanslı iller belli oldu. Tam 10 ilde yapılan projeler kapsamında 2+1, 3+1 odalı daireler kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Peki hangi illerde TOKİ satışları var? Gelin hep birlikte bakalım...
TOKİ konut satışları devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 10 ilde kura ile binlerce ev satılıyor. Başvuruları halen devam edenler de var bugün itibariyle başvuru kabul edenler de. Batman, Afyonkarahisar, Hakkari, Giresun ve diğer 6 ilde başvurular alınıyor. TOKİ'den 460.176,54 TL'lik evler 46.017,65 peşinatla veriliyor. Vatandaşlar aylık 2.300,88 TL ödeyerek 180 ayda borcunu bitebilecek. Öte yandan sosyal konut projesi başvuruları için de geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdelenen proje kapsamında İstanbul dahil 81 ilde konut satışları yapılacak. İşte detaylar...
TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞ İLANLARI!
7 Ağustos itibariyle TOKİ konut satışları şöyle;
Proje adı: AFYONKARAHİSAR İLİ, EMİRDAĞ İLÇESİ HÜRRİYET MAH. 174 KONUT
Başvuru dönemi: 11.08.2022 - 12.08.2022
Kura tarihi: 16.08.2022
Proje adı: BATMAN MERKEZ, CİĞERLO MAHALLESİ 908 ADET KONUT, 3 DÜKKANLI TİCARET
Başvuru dönemi: 15.08.2022 - 19.08.2022
Kura tarihi: 24.08.2022
Proje adı: GİRESUN İLİ, MERKEZ İLÇESİ AKSU MAHALLESİ 595 KONUT
Başvuru dönemi: 22.08.2022 - 26.08.2022
Kura tarihi: 06.09.2022