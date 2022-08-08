Elinizde 46 bin TL varsa sakın kaçırmayın! TOKİ'den 10 ile jet hızıyla ucuza konut! 460 bin TL'lik 2+1, 3+1 odalı evleri 2.300 TL taksitle alın!

TOKİ konut satışları devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 10 ilde kura ile binlerce ev satılıyor. Başvuruları halen devam edenler de var bugün itibariyle başvuru kabul edenler de. Batman, Afyonkarahisar, Hakkari, Giresun ve diğer 6 ilde başvurular alınıyor. TOKİ'den 460.176,54 TL'lik evler 46.017,65 peşinatla veriliyor. Vatandaşlar aylık 2.300,88 TL ödeyerek 180 ayda borcunu bitebilecek. Öte yandan sosyal konut projesi başvuruları için de geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde müjdelenen proje kapsamında İstanbul dahil 81 ilde konut satışları yapılacak. İşte detaylar...