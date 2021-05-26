İŞKUR evde paketleme başvuru formu doldurma ekranı! Evde paketleme işi 2021 başvuru nasıl yapılır? Binlerce TL ek gelir sağlanıyor!

Ev kadınlarına parasal destek sağlamak hem konut ekonomisi hem de ülke ekonomisi için İŞKUR'un konuttan ambalajlama işine arz gün geçtikçe çoğalıyor. Bir hayli bayana parasal destek sağlayan İŞKUR'un ambalajlama işi için müracaat formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar ücret alınır suallerinin cevabı sayfamızda. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek.

26.05.2021 08:25 - Son Güncelleme: 26.05.2021 08:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





