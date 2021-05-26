İŞKUR evde paketleme başvuru formu doldurma ekranı! Evde paketleme işi 2021 başvuru nasıl yapılır? Binlerce TL ek gelir sağlanıyor!
Ev kadınlarına parasal destek sağlamak hem konut ekonomisi hem de ülke ekonomisi için İŞKUR'un konuttan ambalajlama işine arz gün geçtikçe çoğalıyor. Bir hayli bayana parasal destek sağlayan İŞKUR'un ambalajlama işi için müracaat formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar ücret alınır suallerinin cevabı sayfamızda. İŞKUR evde paketleme işine başvurmak isteyen kadınların eğitim sertifika belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Kayıt sonrasında ise alınan cep telefonu numarası ve iletişim bilgileri sisteme eklenecek. Sisteme kaydı yapılan kişiye uygun evde paketleme işi geldiğinde, verdiği cep telefonuna İŞKUR tarafından SMS gönderilecek.
Paketleme işlerini çoğu insan gücü ile yapılmaktadır. Üreticilerin çoğu fabrikada yeterli işçi kapasitesi olmadığından bayanlara evde ek iş imkanı olarak paketleme işi vermektedirler. Bu şekilde yapılan işlerde bayanlara belirli sayıda ek gelir elde etme imkanı sağlanır.
İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama müracaatı için yapılması gerekenlerin neler olduğu incelenmeye başlandı. Ev bayanlarının çalışma yaşamına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde ambalajlama işi nasıl yapılır? İŞKUR evde ambalajlama müracaat formu nasıl doldurulur?
Evde paketleme kadınlara ne kazandırır: İŞKUR evde paketleme projesi kapsamında ev hanımlarına genellikle; cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma gibi farklı işler yapılacak. El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.