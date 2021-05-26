Faizsiz kredi nasıl alınır? 12 ay geri ödeme olmadan ve 60 vadeyle destek kredisi müjdesi! İşte başvuru şartları...
12 ay geri ödeme olmadan ve 60 vadeyle destek kredisi müjdesi çok sayıda kişinin gündeminde yer alıyor. Çağımızın getirdikleri ile birlikte kobiler için kredi sistemi de yeni fırsatlar ile birlikte gelişmeye devam ediyor. Sistemde uzun zamandır var olan KGF, yapılan yenilikler ile birlikte daha güçlü bir hale gelerek kobilerin yüzünü güldüren kredi uygulamaları arasında yer alıyor. Son dönemlerde çoğu bankanın gündeminde yer alan KGF nedir ve nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını makalemizin devamında bulabilirsiniz. KGF tarafından yapılan yeni açıklamada faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son zamanına yer verildi.
KGF ( Kredi Garanti Fonu), KOBİ'lere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek için kefalet sağlamak amacıyla kurulmuştur. KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. Çok sayıda vatandaş tarafından KOBİ yardım kredisi nasıl alınır sualinin yanıtı merak ediliyor. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik yardım ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira meblağında kefalet sağlanacak. İşte kredi garanti fonu kefaleti ve KOBİ yardım koliyi ile alakalı ayrıntılar...