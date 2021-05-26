Faizsiz kredi nasıl alınır? 12 ay geri ödeme olmadan ve 60 vadeyle destek kredisi müjdesi! İşte başvuru şartları...

12 ay geri ödeme olmadan ve 60 vadeyle destek kredisi müjdesi çok sayıda kişinin gündeminde yer alıyor. Çağımızın getirdikleri ile birlikte kobiler için kredi sistemi de yeni fırsatlar ile birlikte gelişmeye devam ediyor. Sistemde uzun zamandır var olan KGF, yapılan yenilikler ile birlikte daha güçlü bir hale gelerek kobilerin yüzünü güldüren kredi uygulamaları arasında yer alıyor. Son dönemlerde çoğu bankanın gündeminde yer alan KGF nedir ve nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını makalemizin devamında bulabilirsiniz. KGF tarafından yapılan yeni açıklamada faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son zamanına yer verildi.

26.05.2021 08:24 - Son Güncelleme: 26.05.2021 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





