Altın fiyatları dibi görüp görüp çıkıyor! Kuyumcular bile şaştı kaldı! Görenler hayret içerisinde! Çeyrek altın, tam altın 22-14 ayar bilezik...

Milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konulardan biriside Temmuz ayının girmesiyle birlikte altın fiyatları oldu. Gün içinde bir düşüp bir yükselen altın, şimdide dikkatleri üzerine çekecek bir gelişmede bulundu. Haziran ayı boyunca düşüş yaşayan altın Temmuz ayının girmesiyle birlikte bir nebzede olsun arttı. Gram altın 495 lira seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.229 liradan satılıyor. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 488,5 lira ile 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gören altının gram fiyatı, ons altındaki yükseliş öncülüğünde kayıplarını telafi etti ve günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 495,7 liradan tamamladı.