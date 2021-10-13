Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak anında başvurun! İşte başvuru şartları
Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak anında müracaat yapabilirsiniz! Yeni bir iş arayan bütün yurttaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Pek çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonları 140 bin oldu. İŞKUR, Eylül ayı ortalarında alım yapan sektörlerle alakalı detayları paylaştı. Her sene yüz binlerce bireyin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu.
İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda işsiz kişiler için binlerce ilan açıklanıyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Eylül ayına kadar aşağı yukarı 650 bin vatandaş kurum vasıtasıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bulgular ele alındığında özel sektördeki firmaların detaylı iş kollarında 110 bin işçi aradığı görülmektedir.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ İŞİNE YERLEŞTİ
Yılbaşından bu yana 933 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
140 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 140 bin personel arıyor.