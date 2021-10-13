Bu sektörlere acil 140 bin işçi alımı var! İŞKUR’a kayıt olarak anında başvurun! İşte başvuru şartları

İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Bu anlamda işsiz kişiler için binlerce ilan açıklanıyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Eylül ayına kadar aşağı yukarı 650 bin vatandaş kurum vasıtasıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde yer alan son bulgular ele alındığında özel sektördeki firmaların detaylı iş kollarında 110 bin işçi aradığı görülmektedir.