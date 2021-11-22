İŞKUR en az ilkokul mezunu hastane personel alımı başvuru şartları nedir? (hasta danışmanı-klinik destek elemanı-hastane hizmetlisi)

İŞKUR en az ilkokul mezunu hastane personel alımı için detayları paylaştı. Bu anlamda detayları haberimizde veriyoruz. Başta hekim olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, hasta danışmanı, klinik destek elemanı, hastane hizmetlisi alımları İŞKUR üzerinden devam ediyor. İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını denetim ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik.