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Haberler Ekonomi 5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

Sözleşmeli personel alımları kasım ayında da devam ediyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda farklı kadrolara lise, önlisans, lisans mezunu personel istihdamı yapılacağı duyuruldu. Hemşire, psikolog, diyetisyen, sağlık sekreteri, büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadrolarına alım sağlanacak. Adaylardan başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olma şartı aranıyor. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilen detaylar ve başvuru detaylarına ilişkin bilgiler haberimizde...

22.11.2021 07:14 - Son Güncelleme: 22.11.2021 07:14
5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı... 2021 yılı bitmeden personel alımları son sürat devam ediyor. Minimum 5 bin TL maaşla sözleşmeli personel çalıştırılacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne hemşire, psikolog, diyetisyen, sağlık sekreteri, büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadrolarına alım sağlayacağını duyurdu. Adayların 25 Kasım itibariyle 15 gün içinde belgelerini kuruma teslim etmesi gerektiği belirtildi. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

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5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere alım yapılacak kadroların başvuru şartları belli oldu. Hemşire, Psikolog ve Diyetisyenlik bölümlerine yapılacak başvurularda adayların ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olması şartı aranıyor.

5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli alımlarında ilgili fakültelerin ön lisans programlarından mezunu olmak yeterliyken büro personeli alımlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

Koruma güvenlik görevlisi alımları için lisans mezunu olma şartı aranırken adaylardan silahlı veya silahsız güvenlik görevlisi kartı şartı istenecek.

5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı...

Boyu 170 cm'den kısa olanlar ve 30 yaşını tamamlamış adaylar başvuruyapmayacak. İşte alımlar için aranan kriterlerin tamamı;

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