5 bin 137 TL maaş verilecek! En az lise mezunu şartı aranıyor! 18 - 35 yaş arası olan herkes başvurabilir! 13 farklı kadro ile işçi alımı... 2021 yılı bitmeden personel alımları son sürat devam ediyor. Minimum 5 bin TL maaşla sözleşmeli personel çalıştırılacak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne hemşire, psikolog, diyetisyen, sağlık sekreteri, büro personeli, güvenlik görevlisi ve destek personeli kadrolarına alım sağlayacağını duyurdu. Adayların 25 Kasım itibariyle 15 gün içinde belgelerini kuruma teslim etmesi gerektiği belirtildi. Peki, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...