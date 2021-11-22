EYT'lilere borçlanarak emekli olma yolu! Milyonların eli kulaklarında yasa için düğmeye basılıyor! 48-49 yaşında olanlar... Emeklilikte yaşı takılanlara ilişkin çalışma merakla beklenirken; borçlanma formülü gündeme geldi. Sigorta girişi olanlar ile vergi ve oda kaydına rağmen Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnafın gözü bu imkana odaklandı. Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın" çağrısını duyurmuştu. Peki, EYT son dakika bugün ne durumda?İşte EYT son dakika gelişmeler haberimizde...