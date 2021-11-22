EYT'lilere borçlanarak emekli olma yolu! Milyonların eli kulaklarında yasa için düğmeye basılıyor! 48-49 yaşında olanlar...
Emeklilik için geri sayım yapan EYT'liler çalışmaları merakla takip ediyor. EYT kapsamında çeşitli formüller üzerinde durulurken borçlanma formülü de gündeme geldi. Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın" çağrısını duyuruyor. Hükümet EYT için kapsamlı bir değerlendirme sürecine girdi. Çalışmalarda EYT kapsamına kimlerin gireceği tespit edilerek sonrasında maliket hesabı ortaya çıkarılacak. Ankara kulislerinden gelen haberlere göre emeklilik için 50 ve üzeri yaş şartı getirilmesi de gündemde değerlendirilen konular arasında yer alıyor. Peki, EYT son dakika bugün ne durumda? EYT borçlanma formülü nedir? İşte EYT haberleri ve EYT hakkında son gelişmeler haberimizde!
22.11.2021 08:52
- Son Güncelleme: 22.11.2021 08:54
EYT'lilere borçlanarak emekli olma yolu! Milyonların eli kulaklarında yasa için düğmeye basılıyor! 48-49 yaşında olanlar... Emeklilikte yaşı takılanlara ilişkin çalışma merakla beklenirken; borçlanma formülü gündeme geldi. Sigorta girişi olanlar ile vergi ve oda kaydına rağmen Bağ-Kur kaydı bulunmayan esnafın gözü bu imkana odaklandı. Emeklilik için yaşı bekleyen pek çok kişi "Staj, çıraklık süreleri sigorta başlangıcı kabul edilsin. Borçlanma imkanı sağlansın, bu süreler emekliliğe sayılsın" çağrısını duyurmuştu. Peki, EYT son dakika bugün ne durumda?İşte EYT son dakika gelişmeler haberimizde...